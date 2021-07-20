В Мурманской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

В рамках повестки оперативного совещания вчера в правительстве Мурманской области глава профильного министерства Алексей Лыженков доложил о ходе подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме.

Контроль хода подготовки к отопительному периоду 2021/2022 года осуществляется в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 13.04.2021 №200-ПП, которое предусматривает комплекс организационно-технических и контрольных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры региона к работе зимой.

«К предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч км инженерных сетей. Объём финансирования, выделяемого для подготовки к предстоящему отопительному периоду, составляет 3,7 млрд рублей», – отметил Алексей Лыженков.

В целях обеспечения безаварийного прохождения предстоящего отопительного периода в областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства на компенсацию выпадающих доходов в сумме 4,9 млрд рублей, субсидии муниципальным образованиям – 91,2 млн рублей. Как сообщил министр, за счёт указанных средств будут проведены капитальные и текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры.

Также выделено 48,9 млн рублей на закупку и доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченным сроком завоза грузов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, общие запасы топочного мазута в регионе составляют свыше 95 тыся тонн, угля – более 45 тысяч тонн.

Из 18 действующих на территории региона субъектов электроэнергетики по семи контроль хода подготовки к осенне-зимнему периоду ведётся Министерством энергетики Российской Федерации, по оставшимся – Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области.

По итогу доклада глава региона Андрей Чибис напомнил, что отопительный период в Мурманской области начинается рано, и своевременная подготовка к его безаварийному прохождению является одной из ключевых задач всех уровней власти.