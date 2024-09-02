В Мурманской области продолжается подготовка к открытию первого в России Центра цифрового искусства «Муза»

Уникальный проект реализуется правительством региона в рамках соглашения с ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Сбербанк».

Сейчас ведётся конкурсный отбор на вакантные должности в управленческой команде «Музы», а также на преподавателей по следующим направлениям: программирование, мода, режиссура игрового кино, мультимедиа искусство, актер кино, сценарное мастерство, генеративный дизайн, операторское искусство и архитектура. После успешного прохождения отбора кандидатов ждёт бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки в смешанном формате (онлайн/офлайн) на базе компании «СберОбразование». После прохождения обучения с лучшими студентами будет заключён трудовой договор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подать заявку на включение в команду Центра цифрового искусства «Муза» можно на сайте Центра цифрового искусства «Муза» призван создавать возможности для комплексного развития и профессиональной ориентации детей и подростков в области науки, технологий и креативных индустрий. В число базовых программ Центра входят программирование, теория решения изобретательских задач, дизайн и маркетинг. В общей сложности Центр предоставляет обучение более чем по 30 образовательным программам в области научно-технологического творчества и креативных практик.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/