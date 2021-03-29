В Мурманской области продолжается подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой прошло очередное заседание рабочей группы регионального организационного комитета «Победа» по подготовке к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы всегда с большим вниманием относимся к организации празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и этот год не станет исключением, – отметила вице-губернатор. – Программа включает не только массовые мероприятия, которые в связи с послаблением ограничений, вызванных пандемией, мы собираемся провести, но мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан».

Традиционно основными станут мероприятия на территории мемориального комплекса «Долина Славы», а также праздничный парад и артиллерийский салют, организованные Северным флотом в городе-герое Мурманске. Планируется проведение шествия, всероссийской акции «Бессмертный полк», митинга у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа празднования также включает проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, культурно-просветительских мероприятий и спортивных событий. Проект программы будет представлен на подпись губернатору Мурманской области Андрею Чибису.