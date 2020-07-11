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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.20 13:00

В Мурманской области продолжается подготовка объектов ЖКХ к зиме

Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин совместно с региональным министром энергетики и ЖКХ Дмитрием Латышевым проинспектировали проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения Мурманска и Североморска.

Первым объектом посещения стала котельная района Росляково, где производится замена дымовой трубы. Для безопасной эксплуатации и обеспечения необходимого рассеивания дымовых газов проектом предусмотрена установка новой трубы высотой 60 метров, с цветомаркировкой и молниезащитой. В настоящее время подрядная организация ООО «УралГеоИнжиниринг» производит подготовку котлована для дальнейшей установки опалубки и заливки основания фундамента новой трубы.

Также были осмотрены работы на головном трубопроводе II района теплосети Североморска. Ремонтные работы по замене свыше  тысячи погонных метров тепловых сетей выполняются подрядной организацией ООО «Термоизолстрой» на основании муниципального контракта. Демонтажные работы завершены на 90%. Смонтировано два участка на территории котельной № 46 и на территории городского парка, что составляет более 100 метров труб. Работы ведутся согласно установленному графику.

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к зиме находится на постоянном контроле правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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