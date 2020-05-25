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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 12:00

В Мурманской области продолжается поэтапное снятие ограничений, введённых из-за COVID-19

В Мурманской области обновлены правила первого этапа снятия ограничений, введенных в регионе из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании объявил глава региона Андрей Чибис.

Ношение защитных масок на улице теперь носит рекомендательный характер. При этом без маски по-прежнему запрещено находиться в закрытых общественных пространствах, магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси.

«Это требование будет очень жёстко контролироваться. Привлекаться к ответственности будут как лица, не соблюдающие масочный режим в общественных помещениях, так и лица, которые допустят их обслуживание. С учетом стабилизации ситуации с коронавирусом мы можем позволить себе частичное снятие ограничений, но если все мы не будем аккуратными, не будем соблюдать меры предосторожности, вспышка неминуема», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, в регионе расширен перечень тестируемых на коронавирус категорий северян. Теперь такое тестирование организовано для беременных женщин, соцработников, работников государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, сотрудников библиотек и музеев, кассиров, работников детсадов, водителей, осуществляющих международные перевозки экипажей морских судов на территорию Мурманской области.

Разрешено проведение консультаций школьников для прохождения государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях при условии, что группа будет включать не более шести человек.

Отменено требование обязательной самоизоляции для водителей, осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении при наличии отрицательного теста и убытии в следующий рейс до истечения 14 дней.

Также правительством Мурманской области внесены изменения в правила снятия ограничений, касающихся организаций. Так, разрешено работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы, при условии проведения тестирования кассиров на COVID-19. При этом количество покупателей, одновременно находящихся в таком торговом зале, ограничивается из расчета один человек на два квадратных метра площади зала, но не должно превышать десяти человек с учетом продавцов.

Такие изменения пока не коснутся Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск (в этих муниципалитетах по-прежнему разрешено работать только магазинам площадью до 50 квадратных метров), а также Кировска и Апатитов с подведомственными территориями, где продолжают действовать введенные ранее ограничения.

Разрешена работа библиотек и музеев. Исключение составляют музеи и библиотеки, расположенные в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО Североморск, Апатитах и Кировске с подведомственными территориями.

В дополнение к уже существующим предусмотрен ещё один механизм въезда в регион вахтового сменного персонала. Теперь он возможен при соблюдении следующих правил:

обеспечении проведения на территории иного субъекта РФ самоизоляции и тестирования работников на наличие COVID-19 и получении отрицательного результата не ранее чем за два дня до дня их отъезда в Мурманскую область;

получении письменного согласования с оперштабом на прибытие таких работников не позднее чем за пять рабочих дней до даты прибытия;

обеспечении централизованной доставки рабочих групп с обязательной дезинфекцией используемых при этом транспортных средств и минимизацией контактов с третьими лицами;

исключении любых контактов вахтовиков с гражданами, не являющимися персоналом вахты, при организации режима труда и отдыха;

обособленном размещении работников вахты и обеспечении охраны места производства работ, исключающей возможность покидания объекта работниками, а также ежедневной дезинфекции места проживания работников вахты.

«Очень надеюсь, что мы аккуратно пройдём этот период и сможем ещё больше смягчить действующий сегодня режим», – отметил Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

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