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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 16:00

В Мурманской области продолжается поиск подрядных организаций на объекты ремонтов мостовых переходов

В регионе продолжается подготовка к строительному сезону и поиск подрядных организаций на объекты ремонтов мостовых переходов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» объявлены электронные аукционы на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений:

1. Объект ремонта «Мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва».

Общая длина моста составляет 39,62. Год постройки 1973.

Заявки на аукцион принимаются до 23 марта 2023 года.

Дата подведения итогов 27 марта 2023 года.

2. Объект ремонта «Мост через реку Ваенга на км 5+871 Объездной автомобильной дороги г. Североморск».

Общая длина моста составляет 33,30 метра. Год постройки 1939, год последней реконструкции 1966.

Заявки на аукцион принимаются до 23 марта 2023 года.

Дата подведения итогов 27 марта 2023 года.

По объекту ремонта «Мост через реку Верес на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша» аукцион проведён.

Общая длина моста составляет 22,60 метра. Год постройки 1978.

Подрядной организация на выполнение работ объявлен ИП Петров.

В соответствии с техническим заданием на указанных мостах будут отремонтированы мостовое полотно, пролётные строения, восстановлены защитные слои элементов опор, фундаментов, оснований. Также запланировано устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов.

Все ремонтные работы на мостах должны быть завершены к 8 ноября 2023 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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