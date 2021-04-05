В Мурманской области продолжается приём заявлений на пластиковые транспортные картыОпять взрывают, дорогу Р-21 «Кола» перекрывают
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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 09:00

В Мурманской области продолжается приём заявлений на пластиковые транспортные карты

С 1 мая Мурманская область переходит на персонифицированные транспортные карты Единого социального проездного билета (ЕСПБ). Заявления на их выдачу принимают в многофункциональных центрах региона.

Благодаря введению новой социальной транспортной карты пассажирам автобусов и троллейбусов больше не требуется предъявлять кондуктору подтверждающие льготу документы. Пластиковый ЕСПБ выдаётся на длительный период, минимальный срок службы – три года. Действующую карту можно пополнить онлайн сразу на два месяца вперед, тем самым исключив необходимость посещения пунктов продаж проездных билетов.

Проездной действует один календарный месяц с первого по последнее число месяца, его стоимость 700 рублей, количество поездок на городских и пригородных маршрутах не ограничено.

Пополнить карту онлайн можно через сервисы и банкоматы Почта Банк (для клиентов банка – без комиссии); через сервисы и банкоматы «Сбербанк Онлайн»; на сайте карта51.рф. Платёж будет зачислен на транспортную карту в течение 24 часов.

Пополнение без комиссии также доступно в отделениях «Почты России» и киосках АО «Электротранспорт».

Если гражданин получал возмещение расходов на покупку бумажных проездных, предоставлять дополнительные сведения не потребуется. Данные по возмещению расходов на покупку формируются автоматически, когда пассажир пополняет проездной. Социальная поддержка выплачивает возмещение в следующем месяце после пополнения. Например, возврат средств за пополнение карты в марте будет произведён в апреле. Чтобы начать получать возмещение впервые, нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Если проездной билет не был использован, то его можно перенести на следующий месяц дистанционно по бесплатному номеру телефона 8-800-200-600-5.

Дополнительные вопросы можно также задать в службу технической поддержки по почте support@kgilc.ru; в личные сообщения группы «Карта 51» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/karta51; на линию консультаций МФЦ 8 (8152) 99-40-40. По вопросам получения возмещения – на номер 8 (8152) 45-98-62, доб. 2 или 3.

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