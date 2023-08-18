В Мурманской области продолжается приём заявлений на предоставление единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс

Министерство труда и социального развития напоминает, что в центрах социальной поддержки населения продолжается приём заявлений на предоставление единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. Назначение и выплата пособия производится одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним первоклассника.

В текущем году его размер составляет 4952,18 рубля на каждого ребёнка-первоклассника. На 1 августа этого года выплату уже получили 124 семьи.

Пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, но многодетным северянам пособие предоставляется независимо от дохода. Отметим, что при расчете среднедушевого дохода не учитываются доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, для удобства граждан предоставлена возможность обратиться за пособием: в электронном виде посредством Регионального портала электронных услуг; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области; посредством почтового отправления.

Срок подачи заявлений – до 31 октября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru