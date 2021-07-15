В Мурманской области продолжается приём заявок для участия в конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда»

14 июля заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр спорта Светлана Наумова встретились с участниками конкурса «Народный тренер» на базе спортивного комплекса «Долине Уюта». Здесь регулярно проходят тренировки на велосипедах, которые проводят опытные наставники для взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет.

«Спортивные достижения как среди профессионалов, так и среди любителей невозможно представить без поддержки, которая отвечала бы запросам северян, – отметила Елена Дягилева. – В текущем году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мы запустили сразу несколько конкурсов для тех, кто занимается спортом, а также тех, кто на безвозмездной основе поддерживает спортсменов и помогает им в развитии».

Онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» стартовали в Мурманской области 1 мая. По итогам голосования определятся тройки победителей, которых наградят денежными сертификатами. Так, народные тренеры получат призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а народные команды поборются за сертификаты номиналом от 100 до 150 тысяч рублей.

«В конкурсе «Народная команда» могут участвовать вновь сформированные либо уже существующие любительские команды по игровым видам спорта, к которым относятся, в частности, футбол, баскетбол, волейбол, регби и другие, – пояснила Елена Дягилева. – Оба конкурса проходят в период с 1 мая по 5 сентября, до 31 июля принимаются заявки на участие, в течение августа на портале «Наш Север» можно будет проголосовать за тех, кому желаешь победы».

Подробная информация о проведении конкурсов размещена на сайте Министерства спорта Мурманской области.