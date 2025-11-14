В Мурманской области продолжается приём заявок на обучение в Школе креативных индустрий для учащихся 5-11 классов

Образовательный центр создаётся по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!» и начнёт работу в конце 2025 года.

15 ноября в подиум-холле Мурманской областной научной библиотеки (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, 4 -й этаж) состоится День открытых дверей школы. Начало мероприятия в 13.00.

В программе – презентация всероссийского проекта, демонстрация возможностей школы, знакомство с педагогами, интерактивный мастер-класс по звукорежиссуре и современной электронной музыке, а также сессия вопросов и ответов.

Напомним, школа предлагает двухгодичное бесплатное обучение по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR/AR. Первый год обучения познакомит учащихся со всеми направлениями, на втором году школьники смогут углубленно изучать выбранную специализацию. Занятия будут проходить во второй половине дня в здании Детской художественной школы областного центра.

На 2025 год запланирован набор на 85 бюджетных мест. Для подачи заявки на обучение необходимо заполнить электронную анкету, доступную по ссылке.

За дополнительной информацией об условиях приёма можно обращаться по телефону 8 (8152) 45-39-32 (кроме выходных) или на электронную почту: shki-murmansk@yandex.ru. Контактное лицо – Чехова Ольга Александровна.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556988/#&gid=1&pid=1