1 апреля стартует приём заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года»Андрей Чибис анонсировал старт приёма документов в Губернаторский лицей и центр «Родина»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.26 16:00

В Мурманской области продолжается приём заявок на программу «Свой дом в Арктике»

О темпах приёма заявок в 2026 году рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Программа «Свой дом в Арктике» пользуется популярностью у северян. Это подтверждает статистика. Со 2 марта уже принято 67 заявлений на получение сертификатов. На данный момент комиссия рассмотрела 49 из них, по 44 приняты положительные решения на общую сумму 43,7 миллиона рублей. Ещё 18 заявлений находятся в работе. Приём заявок продолжается», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Программа «Свой дом в Арктике» в Мурманской области стартовала в 2022 году и направлена на улучшение жилищных условий граждан. За четыре года выдано 1690 сертификатов на общую сумму больше 2 млрд рублей. Благодаря поддержке правительства Мурманской области уже построено или приобретено 1320 индивидуальных жилых домов. 916 участников программы зарегистрировали право собственности в едином государственном реестре недвижимости на индивидуальные жилые дома общей площадью 80,2 тысячи кв. метров.

Напомним, с 2025 года размер единовременной денежной выплаты составляет 30% от стоимости индивидуального жилого дома, но не превышает 1 млн рублей. Средства можно использовать для строительства собственного дома, приобретения готового дома или домокомплекта, приобретения дома в рамках договора о долевом строительстве, а также в качестве первоначального взноса на ипотеку на все перечисленные цели. Участниками программы могут стать 14 категорий граждан.

Заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике» принимает Центр содействия жилищному строительству Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 20 (по предварительной записи). Также работает «горячая линия» по телефону + 7 (8152) 567-967.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564671/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»