В Мурманской области продолжается приём заявок на программу «Свой дом в Арктике»

О темпах приёма заявок в 2026 году рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Программа «Свой дом в Арктике» пользуется популярностью у северян. Это подтверждает статистика. Со 2 марта уже принято 67 заявлений на получение сертификатов. На данный момент комиссия рассмотрела 49 из них, по 44 приняты положительные решения на общую сумму 43,7 миллиона рублей. Ещё 18 заявлений находятся в работе. Приём заявок продолжается», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Программа «Свой дом в Арктике» в Мурманской области стартовала в 2022 году и направлена на улучшение жилищных условий граждан. За четыре года выдано 1690 сертификатов на общую сумму больше 2 млрд рублей. Благодаря поддержке правительства Мурманской области уже построено или приобретено 1320 индивидуальных жилых домов. 916 участников программы зарегистрировали право собственности в едином государственном реестре недвижимости на индивидуальные жилые дома общей площадью 80,2 тысячи кв. метров.

Напомним, с 2025 года размер единовременной денежной выплаты составляет 30% от стоимости индивидуального жилого дома, но не превышает 1 млн рублей. Средства можно использовать для строительства собственного дома, приобретения готового дома или домокомплекта, приобретения дома в рамках договора о долевом строительстве, а также в качестве первоначального взноса на ипотеку на все перечисленные цели. Участниками программы могут стать 14 категорий граждан.

Заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике» принимает Центр содействия жилищному строительству Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 20 (по предварительной записи). Также работает «горячая линия» по телефону + 7 (8152) 567-967.

