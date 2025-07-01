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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 17:00

В Мурманской области продолжается приём заявок на программу «Земский работник культуры»

До 15 июля принимаются заявки на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Проект предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей специалистам, которые готовы переехать для работы в сельские населённые пункты или малые города с численностью до 50 тысяч человек.

К участию приглашаются работники культуры с высшим или средним профессиональным образованием, соответствующим требованиям вакантных должностей. Также заявку могут подать выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году.

Обязательным условием является заключение трудового договора сроком не менее 5 лет. Конкурсная комиссия определит победителей до 30 июля, а с сентября специалисты приступят к работе в учреждениях культуры региона. Выплата будет перечислена работнику до 1 ноября текущего года.

Напомним, федеральная инициатива направлена на укрепление кадрового потенциала сферы культуры в малых населённых пунктах и создание комфортных условий для профессиональной реализации специалистов. Стоит отметить, что программа направлена не только на материальную поддержку работников сферы культуры. Она также создаёт новые возможности для специалистов, которые хотят внести свой вклад в развитие культуры малых городов и сёл. Она позволяет реализовать творческие идеи и уникальные проекты в условиях, где они особенно востребованы.

Подробная информация о вакансиях и условиях участия доступна на официальном сайте регионального Министерства культуры. Также для консультации можно обратиться в министерство по телефонам: 8 (8152) 48-63-60; 8 (8152) 48-63-19; 8 (8152) 48-65-70.

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