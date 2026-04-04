Мурманская область. Арктика (16+)04.04.26 18:00

В Мурманской области продолжается приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года – 2026»

До 13 апреля жители Мурманской области могут подать заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2026». Конкурс – это возможность семьям рассказать о своих традициях, поделиться опытом воспитания детей и вдохновить других своим примером.

Конкурс в 2026 году проводится по десяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» (для пар, проживших в браке не менее 30 лет), «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная семья», а также «Отец года» (для отцов, самостоятельно воспитывающих детей).

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап — приём заявок — продлится с 17 марта по 13 апреля. Второй этап — муниципальный отбор — состоится с 14 по 27 апреля, в ходе которого комиссии определят по одному победителю в каждой номинации. Третий этап — финал — пройдёт с 28 апреля по 8 мая, где оргкомитет выберет победителей регионального этапа в каждой номинации.

Торжественное чествование победителей регионального этапа состоится в Мурманске на мероприятии, посвящённом Международному дню семьи. Семьи, признанные лучшими в регионе, получат возможность представить Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в Москве.

Для участия необходимо до 13 апреля подать заявку в любом отделе Центра социальной поддержки населения Мурманской области. К заявке потребуется приложить: анкету с описанием достижений (фотографии, грамоты, видеоматериалы); согласие на обработку персональных данных; а также рассказ о семье объёмом до трёх страниц (с указанием семейного стажа, истории знакомства, традиций, увлечений, участия в жизни населённого пункта, опыта воспитания детей и мотивации для участия в конкурсе).

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в Центр социальной поддержки населения Мурманской области по телефонам: 8 (8152) 458-743 и +7 (981) 303-26-26.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565061/#&gid=1&pid=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: Мурманская область оказалась в числе регионов, где в среднем жители получают зарплату более 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 60 копеек, евро теряет 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4-6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
