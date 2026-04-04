В Мурманской области продолжается приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года – 2026»

До 13 апреля жители Мурманской области могут подать заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2026». Конкурс – это возможность семьям рассказать о своих традициях, поделиться опытом воспитания детей и вдохновить других своим примером.

Конкурс в 2026 году проводится по десяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» (для пар, проживших в браке не менее 30 лет), «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная семья», а также «Отец года» (для отцов, самостоятельно воспитывающих детей).

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап — приём заявок — продлится с 17 марта по 13 апреля. Второй этап — муниципальный отбор — состоится с 14 по 27 апреля, в ходе которого комиссии определят по одному победителю в каждой номинации. Третий этап — финал — пройдёт с 28 апреля по 8 мая, где оргкомитет выберет победителей регионального этапа в каждой номинации.

Торжественное чествование победителей регионального этапа состоится в Мурманске на мероприятии, посвящённом Международному дню семьи. Семьи, признанные лучшими в регионе, получат возможность представить Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в Москве.

Для участия необходимо до 13 апреля подать заявку в любом отделе Центра социальной поддержки населения Мурманской области. К заявке потребуется приложить: анкету с описанием достижений (фотографии, грамоты, видеоматериалы); согласие на обработку персональных данных; а также рассказ о семье объёмом до трёх страниц (с указанием семейного стажа, истории знакомства, традиций, увлечений, участия в жизни населённого пункта, опыта воспитания детей и мотивации для участия в конкурсе).

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в Центр социальной поддержки населения Мурманской области по телефонам: 8 (8152) 458-743 и +7 (981) 303-26-26.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565061/#&gid=1&pid=1