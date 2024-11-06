В Мурманской области продолжается прививочная кампания и реализация губернаторского проекта «Витаминизация»

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили ход сезонной прививочной кампании против гриппа, а также реализацию губернаторской программы «Витаминизация». Руководитель Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев подчеркнул важность своевременной вакцинации.

«Инфекция быстро распространяется, так как вирус очень заразен. Вирус опасен прежде всего своими осложнениями – гриппозная пневмония, миокардиты и присоединение бактериальной инфекции. Осложнения дают высокую смертность среди лиц высокого риска», – сказал Дмитрий Панычев.

Вакцинация значительно снижает вероятность заболевания и тяжесть его течения. Вакцина уменьшает риск развития болезни более чем на 90% и снижает смертность среди пожилых людей старше 60 лет на 80%.

Глава регионального минздрава подчеркнул важность создания «иммунной прослойки» путем вакцинации не менее 60% населения для эффективного контроля над распространением гриппа. В частности, в Мурманской области в сезоне 2024–2025 годов планируется вакцинировать около 380 тысяч человек.

Дмитрий Панычев также отметил необходимость первоочередной вакцинации для определенных категорий граждан, включая детей младше пяти лет, взрослых старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Эти группы подвержены наибольшему риску тяжелых последствий гриппа, таких как обострение хронических заболеваний и развитие серьёзных осложнений.

Вакцинация взрослого населения проводится вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», для вакцинации детей и беременных женщин используется вакцина «Ультрикс Квадри». Применяемые вакцины содержат только вирусные антигены, вызывающие иммунный ответ без риска заболеть гриппом. Также для взрослого населения предоставлена возможность проведения одномоментной (в один день) вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции.

Напомним, пройти вакцинацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства. По заявке от организаций выездные бригады могут провести вакцинацию желающих сотрудников (от 15 человек) на рабочем месте. Также вакцинироваться против сезонного гриппа можно в пунктах витаминизации.

Благодаря возможности вакцинации от сезонного гриппа на пунктах «Витаминизации» вакцинировано более 2 тысяч человек, из них в Мурманске – 1290 (48%).

Отмечается, что за 41 неделю в губернаторском проекте «Витаминизация» приняли участие более 50 тысяч жителей Мурманской области, которым было выдано 41470 курсовых доз витамина D. Женщины обращались в пункты в три раза чаще мужчин. Наибольшее число обращений зафиксировано среди граждан старше 55 лет и лиц в возрасте от 20 до 45 лет. Процент выявления низкого уровня витамина D оказался примерно одинаковым среди женщин и мужчин.

Пункты «Витаминизации» работают с пятницы по воскресенье - с 12 до 20 часов. Исключение составляют следующие пункты: Заозерск (по пятницам и субботам - с 12 до 20 часов), Видяево (по субботам - с 12 до 18 часов), Умба (2 раза в месяц по субботам - с 12 до 18 часов) Оленья губа (1 раз в месяц в субботу - с 12 до 18 часов).

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту жительства или проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/