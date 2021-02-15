В Мурманской области продолжается прививочная кампания против COVID-19

В нашем регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Прививочная кампания проводится силами 12 учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Работает 23 прививочных бригады в 18 муниципалитетах.

«В настоящее время привито более 14 тысяч человек. В приоритете, безусловно, граждане в возрасте 65 лет и более, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями и другие категории, которые предусмотрены Национальным календарем профилактических прививок, – отметил в ходе оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Во всех пунктах предусмотрена запись через портал «Госуслуги», а также региональный портал записи на приём к врачу.