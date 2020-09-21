В Мурманской области продолжается проверка школ на соблюдение санитарных правил по профилактике коронавируса

В Мурманской области продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемических правил в школах в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В ходе последней проверки сотрудники областного контрольного управления исполнения поручений губернатора оценили организацию работы 43 общеобразовательных учреждений, расположенных в Кандалакше, Кольском районе и в городе Мурманске.

Руководитель ведомства Оксана Пасканная на сегодняшнем оперативном совещании доложила главе региона о результатах выездного контроля. Проверка показала, что ежедневно при входе в школы проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией обучающихся, родителей, преподавателей и технического персонала. Во всех образовательных учреждениях пересмотрен режим работы с целью максимального разобщения школьников – изменилось расписание занятий, время начала первого урока для разных классов и проведение перемен. В учебных классах, столовых, коридорах установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Однако в ряде заполярных школ медицинские приборы установлены с техническими ошибками, также отсутствуют журналы учёта работы рециркуляторов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор обратил внимание глав муниципальных образований и руководителей профильных ведомств на жесткое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и потребовал в случае выявления обучающихся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно их изолировать.