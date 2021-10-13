В Мурманской области продолжается работа по повышению надёжности электроснабжения

По информации регионального Министерства энергетики и ЖКХ, более чем в два раза снизилось количество технологических нарушений в сфере электроснабжения за минувший отопительный сезон по сравнению с периодом 2019/2020 года. Ремонты, модернизация и обновление техники помогают улучшать результаты.

Так, в рамках инвестиционной программы, утвержденной министерством энергетики и ЖКХ региона, для автопарка АО «МОЭСК» был приобретён самосвал КАМАЗ 43255. Самосвал позволит сократить время и финансы, необходимые для восстановления электроснабжения. Новый автомобиль будет выполнять различные виды работ по обслуживанию электросетевого хозяйства, технологическому присоединению заявителей.

Транспортное средство приспособлено для работы в любых условиях и обеспечит грузоперевозки сыпучих материалов массой до 7 тонн.

Автомобиль оснащён высокоэкологичным двигателем, и отвечает стандарту Euro 3, регулирующему уровень вредных веществ в выхлопных газах. Также наличие турбокомпрессора позволит увеличивать общую мощность двигателя, используя кинетическую энергию отработанных выхлопных газов.