В Мурманской области продолжается работа по развитию сети открытых пространств «СОПКИ»

С 2020 года в Мурманской области реализуются меры по организации содержательного досуга для подростков. Ключевым направлением стало создание современной инфраструктуры – открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив, где молодые люди могут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания в родном городе. Для создания таких пространств в 2021 году из областного бюджета было выделено 35,5 млн рублей, в 2022 – 46 млн рублей.

Молодёжное пространство – место, где собраны актуальные и востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга, которые помогают молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые, в том числе, для успешной карьеры.

За два года в регионе открылись 17 подобных объектов в 13 муниципальных образованиях. В 2022 году в них проведено 2,4 тысячи мероприятий, в том числе в рамках единой региональной программы. Общее количество посещений превысило 93,3 тысячи человек.

Согласно плану «На Севере – жить!», в 2023 году предполагается распределить и предоставить субсидию на открытие ещё шести новых пространств: в Заозерске, Гаджиево, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске.

Помимо этого, региональным комитетом молодежной политики ведётся работа над формированием концепции пространств патриотической направленности «СОПКИ.Патриот», а также специализированных локаций для старшего поколения и жен военнослужащих.

В 2022 года на базе Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений начало работу пространство «СОПКИ.Добро», которое стало местом притяжения для представителей волонтерского движения Мурманской области. По итогам года учреждение вошло в лидеры рейтинга по эффективности деятельности, составленного Ассоциацией волонтерских центров.

В 2022 году в регионе появилось 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ». На их запуск в 2022 году из регионального бюджета было выделено 35 млн рублей. Все залы площадью от 50 до 100 квадратных метров объединяет яркий дизайн и оригинальная концепция, включающая проведение совместных тренировок, мастер-классов и лекций. «СОПКИ.СПОРТ» оснащены беговыми дорожками, боксерскими мешками и грушами, велотренажерами, силовыми тренажерами, а также включают зону свободных весов, «мягкого фитнеса» и аэробики.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в 2022 году в Мурманске открыто уникальное молодежное пространство – культурный хаб «Контейнер-холл», где творческая молодежь реализует свои проекты по урбанистке и архитектуре, проводит музыкальные и танцевальные тусовки. «Контейнер-холл» открыт при поддержке гранта Росмолодёжи и областного финансирования, всего – более 30 млн рублей. За пять месяцев существования уникального объекта его посетило более 3,5 тысячи человек. Проект вошёл в финал и стал обладателем «Золотого диплома» международной премии «Gold Trezzini» (участниками премии в 2022 году были 1123 заявки из 74 стран мира).

Фото: https://vk.com/sopki_sever?z=photo-172958575_457240865%2Fwall-172958575_631