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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 15:30

В Мурманской области продолжается работа по созданию точек притяжения для юных северян

В 2021 году в Кольском Заполярье появились 8 мастерских в колледжах региона в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«К 2024 году должна быть открыта ещё 41 мастерская в рамках конкурсного отбора Министерства просвещения России. Принципиально важно, чтобы эти пространства были живыми и полезными для ребят», – отметил глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области продолжается работа по созданию точек притяжения для юных северян. Так, в эту субботу в Североморске открыто уже шестое молодёжное пространство.

Также по всей области появились 12 модельных библиотек, а в следующем году планируется открытие ещё 7.

«Здорово, что модельные библиотеки тоже становятся такими пространствами и для молодёжи, для младших и средних школьников. Очень важно, коллеги, посмотреть на результаты тех экспериментаторов, которые продлевают режим работы библиотек. Это показывает позитивный опыт, если библиотека работает чуть дольше, так как туда после уроков тянутся дети. Прошу министерство культуры внимательно это отследить, чтобы методически на следующий год предусмотреть, как уже обязательную опцию, продление работы библиотек в наших населённых пунктах», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор добавил, что в модельной библиотеке в Североморске после её модернизации количество посещений выросло на 4 тысячи человек, а обучение в современных мастерских колледжей прошли 2 тысячи студентов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431936/#&gid=1&pid=7

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