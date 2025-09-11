Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.25 18:00

В Мурманской области продолжается работа Всероссийской фольклорной экспедиции

С 6 по 9 сентября учёные исследовали культурное наследие Терского берега — в старинном селе Варзуга, посёлке Умба, селе Кашкаранцы и на Тоне Мосеева.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в Варзуге специалисты познакомились с уникальными традициями поморов. Старожилы поделились знаниями о рыболовном промысле, календарных обрядах и кухне, показали особенности народного костюма. Марина Арсеньевна Конева рассказала о женских повойниках и традициях их ношения. Учёные посетили Центр по сохранению поморского наследия, избу поморского быта и музейный уголок в школе.

В Умбе и Кашкаранцах ожили сказки на «поморском говоре» в исполнении Ольги Новожиловой, руководителя фольклорного хора. Исследователи записали множество оригинальных названий, связанных с поморским бытом, а также провели беседы со старожилами о праздниках, кухне и костюме. Особенной стала встреча с потомственным рыбаком Сергеем Попихиным и посещение музея Натальи Кожиной.

На Тоне Мосеева учёные познакомились с традициями промысла и повседневной жизнью местных жителей.

По итогам работы собран обширный материал — фоторяд, устные рассказы, сведения о традициях и быте поморов, которые помогут сохранить уникальное культурное наследие Терского берега.

Руководитель экспедиции — Александр Васильевич Черных, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284287%2Fwall-139605315_30937

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Алиби». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 74 копейки, евро опустился почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Приход полярной ночи неизбежен, или Мурманчане и в темноте, и в обиде-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»