В Мурманской области продолжается работа Всероссийской фольклорной экспедиции

С 6 по 9 сентября учёные исследовали культурное наследие Терского берега — в старинном селе Варзуга, посёлке Умба, селе Кашкаранцы и на Тоне Мосеева.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в Варзуге специалисты познакомились с уникальными традициями поморов. Старожилы поделились знаниями о рыболовном промысле, календарных обрядах и кухне, показали особенности народного костюма. Марина Арсеньевна Конева рассказала о женских повойниках и традициях их ношения. Учёные посетили Центр по сохранению поморского наследия, избу поморского быта и музейный уголок в школе.

В Умбе и Кашкаранцах ожили сказки на «поморском говоре» в исполнении Ольги Новожиловой, руководителя фольклорного хора. Исследователи записали множество оригинальных названий, связанных с поморским бытом, а также провели беседы со старожилами о праздниках, кухне и костюме. Особенной стала встреча с потомственным рыбаком Сергеем Попихиным и посещение музея Натальи Кожиной.

На Тоне Мосеева учёные познакомились с традициями промысла и повседневной жизнью местных жителей.

По итогам работы собран обширный материал — фоторяд, устные рассказы, сведения о традициях и быте поморов, которые помогут сохранить уникальное культурное наследие Терского берега.

Руководитель экспедиции — Александр Васильевич Черных, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

