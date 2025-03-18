В Мурманской области продолжается развитие военных гарнизонов в рамках программы реновации ЗАТО

В Мурманской области продолжается обновление жилых домов и строительство новых объектов в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах, в которых дислоцированы воинские формирования.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о мероприятиях, запланированных в рамках реновации ЗАТО на 2025 год, рассказал министр строительства Алексей Грачиков во время оперативного совещания в региональном правительстве.

По словам главы ведомства, в текущем году начнется строительство пяти детских садов в Печенге, Корзуново, Гаджиево, Видяево, Килпъявре, а также школы в Алакуртти. Строители начнут возводить Центр электроснабжения городской сети в Североморске, что особенно важно для местных жителей.

Также в ЗАТО, расположенных в Мурманской области, в 2025 году предусмотрен капремонт 71 многоквартирного дома. Эти работы пройдут в Печенгском округе, в ЗАТО Александровск, в Заозерске, в Большом Рамозере, в Видяево, в Североморске, в н.п. Североморск-3, в Щукозере, в Сафоново.

В рамках реновации запланирован снос 9 ветхих домов, благоустройство 10 дворов и другие работы.

Всего в 2025 году на эти цели направлены 8,7 млрд рублей, из которых средства областного бюджета 2,69 млрд рублей.

Кроме того, в рамках плана социального развития центров экономического роста Мурманской области на мероприятия в ЗАТО направлено 684 миллиона рублей. Благодаря этому будет выполнен капремонт здания ЦРБ в Североморске, а также в Североморске строители завершат возведение нового бассейна, а в Алакуртти достроят дом культуры.

«Помимо мероприятий реновации, на территории ЗАТО и воинских гарнизонов также реализуются задачи федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети». Это, собственно, программа модернизации школьного образования. В 2025 году продолжается выполнение капитального ремонта здания школы №13 в Высоком и здания школы №266 в Снежногорске. В ближайшее время приступят к ремонту фасада корпуса 1 школы №1 в Видяево», – рассказал Алексей Грачиков.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, план мероприятий по Реновации ЗАТО в Арктической зоне РФ на 2024-2026 годы утверждён распоряжением правительства Российской Федерации от 17 апреля 2024 года. В него вошли порядка 1400 объектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/