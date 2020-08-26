В Мурманской области продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

В рамках данной программы в нашем регионе в том числе проводится благоустройство 15 общественных территорий, три из которых находятся в Мурманске.

Сегодня заместитель губернатора Оксана Астахова и представители заказчика работ МАУК «Городские парки и скверы» проверили ход работ на набережной Ледового озера, территории вдоль улицы Копытова и аллее Полярной дивизии.

«Самое протяжённое и наполненное пространство у нас в этом году облагораживается в Первомайском округе – это более километра зелёной зоны вдоль улицы Копытова, где полностью обустраивается покрытие, велодорожка, строится лестница, смотровая и детские площадки, – рассказала Оксана Астахова. – Сегодня мы видим здесь работу социально-ответственного подрядчика, который уже завершает укладку асфальта, закончил установку освещения, сформировал основание под установку нового оборудования. Особенно радует качество и культура производства работ».

На двух других территориях подрядные организации также продолжают реализацию программы, однако, на Ледовом озере могут не успеть до 1 сентября уложить асфальтобетонное покрытие. Оксана Астахова вместе с городским заказчиком обсудили с представителями компаний возможность усиления техникой и рабочими для того, что нарастить темпы и не затягивать процесс.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.