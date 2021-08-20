В Мурманской области продолжается реализация государственной программы по благоустройству

В Мурманской области в рамках реализации региональной государственной программы «Формирование современной городской среды» продолжаются мероприятия, направленные на повышение качества жизни северян.

Напомним, в столице Кольского Заполярья реализуется план «Наш Мурманск», в который входят десятки мероприятий по созданию комфортной и современной городской среды. Для их реализации в 2021-2022 годах из резервного фонда правительства Мурманской области выделено порядка 145,5 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, эти средства пойдут на такие крупные проекты, как организация и проведение архитектурного конкурса на разработку концепции Парка Победы в Мурманске, разработку проектно-сметной документации благоустройства Долины Уюта, создание кинологических площадок, организацию художественной подсветки зданий, обустройство умных остановок, монтаж детских площадок и парклетов, нанесение муралов на подпорные стены и многие другие мероприятия.