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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.24 13:30

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных формирований

В рамках вчерашней рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Андрей Чибис осмотрел инфраструктурные и социальные объекты Снежногорска, которые уже преобразованы или находятся на этапе модернизации.

«Мы заботимся о людях, которые живут в военных гарнизонах, вносят свой вклад в развитие Северного флота и обороноспособность страны. На протяжении последних лет мы много вкладывали в развитие ЗАТО, но теперь, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, у нас есть серьёзная помощь со стороны правительства РФ. Помимо того, что уже сделано – благоустройство, дворовые территории и дороги, – сегодня идет активная работа по ремонту домов и кровель», – отметил глава региона.

В числе первых глава региона посетил среднюю общеобразовательную школу №266. Школа имеет два здания. Образовательный процесс проводится в здании по адресу улица Бирюкова, 21. В здании на улице Флотская, 10 идёт капитальный ремонт в рамках программы «Модернизации школьных систем».

В 2021 году школа стала победителем конкурсного отбора «Арктическая школа» в номинации «Внутреннее школьное пространство» с проектом «Техно Сферум – 266». За счёт средств гранта в форме субсидий из областного бюджета были проведены ремонтные работы в кабинете физики. Создание современного пространства предоставило ученикам и преподавателям возможность принять участие в федеральном проекте «Инженерные классы в РФ» одними из первых в Мурманской области.

В сентябре 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование» в школе открыли «Точка роста». Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем проходят уроки технологии, ОБЖ, информатики с использованием современного оборудования. Администрация школы передала региональному правительству слова благодарности за оказанную поддержку и отметила, что не планирует останавливаться на достигнутом, – активисты хотят открыть здесь школьный музей и расширить сеть инженерных классов.

Далее губернатор Андрей Чибис посетил Детско-юношескую спортивную школу, на базе которой в текущем году появится современное молодежное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Открытие спортивного зала для всех желающих также запланировано в рамках комплексной программы реновации ЗАТО. Спортивная база детско-юношеской спортивной школы включает семь объектов, среди которых множество спортивных залов, а также открытый стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

В 2023 году на спортивном объекте выполнен капитальный ремонт в рамках стратегического плана «На Севере – жить». На стадионе проходят занятия по различным видам спорта – легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, в зимнее время на стадионе проводятся лыжные гонки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона посетил плавательный бассейн «Дельфин», который также расположен на территории ДЮСШ. По итогам визита было принято решение привести в порядок чашу бассейна, которая нуждается в ремонте.

В соответствии с планом реновации ЗАТО в Снежногорске также преображаются жилые дома. Так, в доме на улице Флотская, 13 идет подготовка фасада здания к утеплению и капитальному ремонту крыши. В текущем году также утеплят фасад жилого дома по адресу улица Флотская, 8. Кроме того, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на улице Павла Стеблина, 33 установлена детская площадка. Приобретение и монтаж оборудования производились за счет средств областного бюджета.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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