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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 13:00

В Мурманской области продолжается реализация крупных проектов благоустройства

В муниципалитетах Мурманской области идут работы по благоустройству, которые обеспечат комфорт северян и качественное обновление общественных пространств. Мероприятия охватывают весь регион, включая столицу Арктики. Среди важнейших проектов текущего года, по словам министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Элины Парамоновой, — работы, предусмотренные мастер-планами, в том числе благоустройство исторического центра Мурманска. Площадь Пять Углов обретёт новую жизнь благодаря уникальной технологичной скульптурной композиции в виде плавучих льдин, став при этом удобной площадкой для проведения праздников.

«Подрядной организацией завершены мероприятия по подготовке основания для установки будущей скульптурной композиции. В настоящий момент выполняются работы по армированию и устройству опалубки. На улице Ленинградской, которая будет переустроена в пешеходно-прогулочное общественное пространство, полностью выполнены демонтажные работы старого асфальтобетонного покрытия», — сообщила министр на оперативном совещании в правительстве региона.

Новое пространство формирует пешеходную связь между главной площадью города и Центром научно-технологического творчества «Родина». Работы ведутся в рамках мастер-плана Мурманской агломерации, поддержанного президентом Владимиром Владимировичем Путиным на Международном арктическом форуме.

Значимые изменения произойдут и в других муниципалитетах региона. Городской парк в Североморске, получивший поддержку Минстроя России благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», обновят с использованием малых архитектурных форм, в нем создадут удобные подходы к парковой зоне и установят освещение.

«В рамках реализации проекта предусмотрено устройство светодиодных конструкций вдоль центральной аллеи, установка малых архитектурных форм, ремонт входной группы с лестницей. Выполнены демонтажные работы старого покрытия дорожек из брусчатки, ведется подготовка основания для нового покрытия. Для удобства жителей, что важно, обустроены два пешеходных маршрута, ведущих к парку со стороны улицы Ломоносова», — рассказала Элина Парамонова.

Парк-сквер в Ловозере на улице Пионерской инициирован по обращению населения, проектирование также осуществлялось при участии активных граждан. В нем полностью выполнен демонтаж старых конструкций, завершена разборка бортовых камней и начаты земляные работы. Помимо этого, на площадке осуществляется подготовка основания, планируется приступить к устройству пешеходных дорожек.

Продолжаются работы на четырёх объектах, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. В рамках реализации второго этапа Поморской набережной в Коле выполнены работы по вертикальной планировке, демонтажу старых покрытий и опор освещения. Идёт прокладка кабельных линий, устройство свайного поля и металлического каркаса под будущий амфитеатр.

«Исходя из запросов местных жителей и планов по возведению жилого комплекса «Кольские огни», здесь появятся прогулочная зона у воды, амфитеатр и качели. Объект важный и ключевой, поскольку в Мурманской агломерации на сегодняшний день не так много организованных пространств с выходом к Кольскому заливу» — подчеркнула министр.

В парке имени Бровцева в Мончегорске завершен ремонт детского замка-городка, выполнены работы по прокладке сетей водопотребления и водоотведения, начаты работы по ремонту входной зоны. На улице Строителей в Полярных Зорях начали прокладку кабельных линий, устройство бортовых камней и фундамента под предусмотренные проектом элементы благоустройства. Будет установлен и остановочный павильон, организованы велодорожка с велопарковками. На улице Ленина в Ковдоре завершается монтаж световых приборов и деревянного настила. В ближайшее время подрядчик приступит здесь к устройству элементов благоустройства на детской площадке.

Работы по реализации инициатив жителей по губернаторской программе «На Севере – твой проект» в 2025 году ведутся в 28 муниципалитетах региона. Из 66 завершены 9 объектов.

«В Мончегорске и Умбе выполнен ремонт подъездов, в Ковдоре произведена замена оконных блоков в Центре детского творчества, а также окончены работы по ремонту крыльца в детском саду «Сказка». В Североморске-3 обустроена скейт-площадка, в Териберке установлена топиарная фигура «Медведь», в Ура-Губе выполнен монтаж спортивных тренажеров на площадке для воркаута и в Ловозерском округе приобретено оборудование для дополнительных общеобразовательных программ в Центре детского творчества и в школе имени Воронина», — сообщила Элина Парамонова.

Программа «На Севере – твой проект» традиционно пользуется популярностью и является фактическим инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. Всего в регионе реализовано 382 инициативы северян. Другое важное направление, реализуемое в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», – ямочный ремонт дорог на придомовых территориях. В 2025 году запланированы работы в 20 муниципальных образованиях региона, при этом в Мурмашах, Умбе и Александровске ремонт уже завершён.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, за шесть лет в Мурманской области обновлены 157 общественных пространств, дворовые территории 1061 многоквартирного дома, реализованы 382 инициативы местных жителей по губернаторской программе «На Севере – твой проект», выполнен ремонт более 1200 дворовых проездов. Кроме этого, благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549922/#&gid=1&pid=1

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