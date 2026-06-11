В Мурманской области продолжается реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в настоящий момент одновременно ведутся ремонтные работы на трёх искусственных сооружениях дорожной сети региона.

На мостовом переходе через ручей, расположенном на автомобильной дороге Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами, основной объём работ сосредоточен на левой стороне сооружения. Подрядной организацией выполняется комплексный ремонт, включающий установку резиновых опорных частей и клиновидных подкладок под балки, демонтаж старой и монтаж новой центральной балки, а также опускание крайних балок с их последующей установкой в проектное положение. Для восстановления несущей способности проезжей части ведутся работы по армированию и устройству опалубки для последующего бетонирования среднего участка моста. Общая готовность объекта составляет порядка 30%.

На мосту через реку Териберка на указанной выше автомобильной дороге ремонтные работы выполняются на правой стороне. В настоящее время производится разборка бетона в зоне деформационного шва на опорах, а также добетонирование цокольной части устоев мостового сооружения на промежуточных опорах. Степень выполнения работ более 15%.

На мостовом переходе через реку Западная Лица на автомобильном подъезде к городу Заозерск продолжается демонтаж элементов пролетного строения. Данный этап носит подготовительный характер и необходим для последующего возведения новых конструкций. Общая готовность объекта оценивается в 5%.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на объектах осуществляется постоянный контроль за соблюдением технологических процессов, графика производства работ и требований безопасности на всех этапах ремонта мостовых сооружений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569280/#&gid=1&pid=1