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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 14:30

В Мурманской области продолжается реализация мероприятий по обновлению дорог в рамках народной программы «На Севере — жить!» и программы реновации ЗАТО

В Оленегорске в рамках народной программы «На Севере — жить!» ведутся ремонтные работы на участке автомобильной дороги по улице Южной (в районе озера Банное). Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 3,5 тысячи кв. метров.

На сегодняшний день выполнены ключевые этапы работ: произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и уложена новая асфальтобетонная смесь. В настоящее время подрядчик занимается обустройством обочин. Общий процент выполненных работ составляет 90%. Все мероприятия реализуются в соответствии с утверждённым графиком.

В посёлке Спутник продолжаются работы в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Программа реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина.

В настоящее время специалисты обновляют дорожное полотно на улице Новой. Уже демонтирован бордюрный камень и выполнено фрезерование изношенного асфальтового покрытия. Подрядная организация соблюдает установленные сроки, работы ведутся хорошими темпами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571144/#&gid=1&pid=2

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