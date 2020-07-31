В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Комиссия оценила реализацию дорожного нацпроекта на двух улицах Мурманска. Наибольший объём работ в 2020 году проводится в столице региона: всего приведут в порядок 27 объектов улично-дорожной сети.

«На минувшей неделе в столице Заполярья подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ряде дорог. В рамках исполнения поручения губернатора Андрея Чибиса эта работа должна быть завершена до 1 сентября. Министерство осуществляет регулярный контроль ситуации вместе с представителями общественных организаций», – рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Сегодня специалисты ведомства, общественники, представители городского заказчика и областной Думы оценили качество производства работ на улицах Советской и Горького. Комиссия отметила, что подрядная организация подходит ответственно к своим обязанностям и не нарушает ни технологий, ни сроков.

На Советской и Горького были заменены бордюры и люки горловин колодцев. Верхний слой асфальта будет уложен на более чем 6000 квадратных метров дорожного полотна, также приведут в порядок тротуары.

Выезды комиссии станут регулярными вплоть до завершения ремонтного сезона.