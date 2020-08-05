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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 15:15

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Наибольший объём работ  в 2020 году проводится в столице региона: всего приведут в порядок 27 объектов улично-дорожной сети.

«В столице Заполярья подрядчик вторую неделю производит укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на дорогах по национальному проекту. Поручение губернатора региона завершить это не позднее 1 сентября должно быть выполнено без срывов и без потери качества. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства держит на постоянном контроле ход работ», – подчеркнула заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

На улице Морская сегодня комисионно со службой технического надзора оценили качество производства работ. Нарушений зафиксировано не было.

На объекте проводится устройство более 5400 квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной пять сантиметров. Ранее подрядчик отфрезеровал старое полотно улицы, уложил выравнивающий слой. Также здесь производится замена люков, бортового камня, озеленение и другие работы. Гарантийные сроки составят 4 года с момента сдачи улицы в эксплуатацию.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская». Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

 

 

 

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