В Мурманской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по региональной сети ведутся ремонтные работы на восьми объектах. Среди них пять автомобильных дорог и три моста – путепровод Заполярный – Сальмиярви, мосты через реки Умбу и Мартимъявр.

«По состоянию на 21 июня в сравнении с прошлой неделей выполнено почти плюс 6% ремонтных работ. Фрезерование дорожного полотна составило порядка 242 тысяч кв. метров. За текущую неделю плюс 89,6 тысячи кв. метров. Работы по укладке асфальтобетона выполнены на 25% от общего значения, уложено 95,5 тысячи кв. метров. Это плюс 93,2 тысячи кв. метров за прошедшую неделю», – отметил на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

По информации профильного министра, на выходных продолжались работы на участке автомобильной дороги Умба – Кандалакша. В ночь техника перемещена на трассу Снежногорск – Гаджиево для укладки асфальта. В настоящее время идёт проливка битумом дорожного покрытия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дорога Пиренга – Ковдор завершена на 54%, Снежногорск – Гаджиево – 25%, Умба – Кандалакша – 22%. Продолжаются ремонтные работы на участках Мишуково – Снежногорск и Лотта.