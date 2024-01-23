В Мурманской области продолжается реализация пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» Мурманская область вошла в число участников пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В сентябре прошлого года началась апробация проекта в регионе, а в этом году работа по реализации мероприятий продолжается.

СДУ позволяет в домашних условиях обеспечить полноценный уход за человеком, который частично или полностью утратил способность к самообслуживанию. В социальный пакет входят различные социальные услуги, которые предоставляются комплексно: помощь в организации питания, быта, проведении гигиенических процедур до поддержания коммуникативных навыков.

В рамках работы по внедрению проекта СДУ региональным Министерством труда и соцразвития разработана нормативная правовая база, утверждены модель долговременного ухода, помесячный план мероприятий, целевые показатели. Определены шесть муниципалитетов, на территории которых внедряется модель: Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кольский и Кандалакшский районы.

Кроме того, организовано обучение работников социальных учреждений по профессиональным программам «Помощник по уходу», «Эксперт по оценке нуждаемости», организованы «Школы ухода» и пункты проката средств реабилитации.

Стоит отметить, что для субъектов, внедряющих систему долговременного ухода, Минтрудом России определена плановая численность получателей социального пакета – примерно 2% от общего числа нуждающихся граждан. На территории региона с сентября 2023 года услуги по уходу на регулярной основе получают 250 человек из числа граждан, которые уже признаны нуждающимися в уходе и получают социальные услуги на дому.

В текущем году на реализацию проекта регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 65,1 млн рублей, дополнительно из областного бюджета направлено ещё 4,2 млн рублей, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru