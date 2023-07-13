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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 15:00

В Мурманской области продолжается реализация проекта «Работа рядом»

С его помощью молодые люди от 14 до 18 лет могут получить свой первый профессиональный опыт и заработать, занимаясь общественно полезными делами.

Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре в летний период 2023 года создано 861 временное рабочее место. Большинство из них — в общеобразовательных учреждениях города.

Например, Элеонора Пшегоцкая и Юлия Пойденчук учатся в школе №31. Летние каникулы девушки решили провести с пользой — помочь подготовить помещения образовательного учреждения к новому учебному году.

— О проекте «Работа рядом» нам рассказал классный руководитель, — делятся мурманчанки. Спросил, кто хочет поучаствовать? Мы решили, почему бы и нет.

Нагрузка для молодёжи распределяется соответственно возрасту и возможностям. Ребята привлекаются к озеленению территорий образовательных учреждений, безопасному косметическому ремонту.

— Моя рабочая смена составляет 3,5 часа. В это время я со своими друзьями занимаюсь уборкой, разбираю вещи и привожу в порядок помещения. Например, нашим сегодняшним заданием было снять в кабинете старые обои, — отмечает Юлия Пойденчук.

Также часть рабочих мест, на которые могут устроиться молодые люди, предоставляет МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Одно из доступных направлений — вакансия курьера.

— Я работаю на протяжении полугода. Ничего трудного — в мои задачи входит связываться с адресатами и доставлять им документы, — рассказывает Алексей Ситников.

— Трудоустроиться по проекту «Работа рядом» мне предложили в Центре занятости населения. Я коплю на учёбу. Хочу в этом году поступить в Мурманский технологический колледж сервиса на логиста, — поделился Кирилл Ласточкин.

Проект «Работа рядом» осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере — жить».

Заработная плата, на которую могут рассчитывать мурманчане, определяется с учётом фактически отработанного времени. Максимальный месячный заработок составляет около 38 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно материальную помощь подростки получают от ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска». В 2023 году размер такой поддержки за полный отработанный месяц составляет 4200 рублей.

Присоединиться к проекту «Работа рядом» очень просто: достаточно зарегистрироваться на Единой цифровой платформе  «Работа России», пройти авторизацию, создать резюме и направить в центр занятости населения заявление о содействии в поиске подходящей работы. Кадровые консультанты готовы оказать содействие на всех этапах: от помощи с выбором вакансии до подписания срочного трудового договора.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25335&page=1

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