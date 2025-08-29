В Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки20 сентября в Мурманске пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманской области продолжается реализация проектов-победителей 2024 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Реализация проектов благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в настоящее время в Коле осуществляется второй этап проекта по благоустройству Поморской набережной. По результатам выполненных работ с учетом комплексного подхода к развитию прилегающих территорий и исходя из планов по возведению жилого комплекса «Кольские Огни», здесь появится общественное пространство для отдыха, занятий спортом и проведения досуга, а именно новая прогулочная зона у воды, амфитеатр, обращенный к реке и заливу. Подрядной организацией выполнены работы по устройству электрических сетей, выполнена прокладка водоснабжения, обустройство закладных под опоры освещения на прогулочной зоне, завершено устройство свайных фундаментов амфитеатра.

Следующим проектом-победителем является городской парк Бровцева в Мончегорске. Здесь будет организована не просто зелёная зона, а современное и многофункциональное общественное пространство. Обновленные детские и спортивные зоны, центральная событийная зона со сценой и павильоном позволят создать условия для отдыха и проведения образовательных и других тематических мероприятий. Подрядной организацией уже выполнены демонтажные работы, устройство фундаментной плиты под хозяйственный блок, прокладка сетей водоотведения, ремонт детского городка. Променад вдоль берега озера станет излюбленным местом для прогулок жителей и гостей города.

В стадии реализации находится проект по благоустройству улицы Строителей в городе Полярные Зори. На сегодняшний день выполнены в полном объёме подготовительные работы и вертикальная планировка территории. Завершено устройство фундамента под остановочный павильон. Также в ходе поэтапной реализации благоустройства улицы Ленина в городе Ковдоре, начиная с 2021 года, преображается центральная улица города. В настоящее время подрядной организацией завершены работы по монтажу деревянного настила, ведётся работа по устройству декоративного элемента индивидуального изготовления – Куваксы.

Напомним, что за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства - 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552419/#&gid=1&pid=4

-

