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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.22 11:00

В Мурманской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья

В Мурманской области реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья идёт опережающими темпами. Общее финансирование программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы с привлечением поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет больше 7,1 миллиарда рублей. В рамках этапа 2022-2023 на расселение граждан из аварийного жилого фонда заложено больше 3,2 миллиарда рублей, за счёт которых планируется расселить 2081 человека из 33,61 тысячи квадратных метров жилья. В частности, в 2022 году уже расселено 319 человек. 

Напомним, в рамках программы до 2024 года необходимо расселить 300 аварийных многоквартирных домов общей площадью 96,58 тысячи кв. метров, в которых зарегистрированы 5435 человек. С 2019 года уже расселены 2126 граждан из 42,5 тысячи кв. метров. Работа в этом направлении продолжается. Например, в регионе в настоящее время реализуются мероприятия в целях строительства четырёх многоквартирных домов, квартиры в которых также будут предоставлены гражданам из аварийного жилого фонда. Также сейчас прорабатывается вопрос и идёт подготовка к возведению ещё четырёх многоэтажек. 

Мурманская область не вошла в перечень регионов, которым из федерального бюджета выделили средства на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. О том, как последствия для региона это влечёт, объяснил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. 

«Федеральные средства предоставлены ряду субъектов на компенсацию разницы, сложившейся в финансировании программы по переселению граждан, исходя из изменившейся стоимости квадратного метра жилья, утвержденного Минстроем РФ. На территории Мурманской области и ещё почти половины субъектов России эта разница не повлияла на финансовое обеспечение программы. Таким образом, программа переселения реализуется на территории Мурманской области в плановом режиме. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда по-прежнему остаётся для правительства Мурманской области одной из приоритетных задач», – отметил Алексей Грачиков.

Фото: https://gov-murman.ru

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