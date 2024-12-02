В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+»

В конце ноября выездная бригада врачей работала на базе Оленегорской центральной районной больницы.

В Оленегорске осмотр детского и взрослого населения провели 17 врачей. Среди них: онколог, ЛОР, детский офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог и другие. Один из участников проекта - врач эпидемиолог провела лекции для медицинского персонала больницы о вакцинопрофилактике. Всего было проконсультировано более 200 человек. У пяти пациентов были выявлены первичные онкологические заболевания, три направлены на оперативное лечение, 15 – на госпитализацию.

«При выявлении заболеваний, требующих стационарного лечения или оперативного вмешательства, мы организуем направление пациента в соответствующие медицинские учреждения. Важно подчеркнуть, что практикуется принцип постоянного сопровождения пациента, при необходимости остаемся на связи с врачами на местах и самими пациентами. Такой подход особенно важен в отдаленных районах, где доступ к специализированной медицинской помощи может быть затруднен», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области, координатор проекта «Аллергодесант+» Екатерина Сулима.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, старт проекту был дан в апреле 2022 года при поддержке Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. В свои выходные дни врачи государственных и частных клиник выезжают в отдаленные населенные пункты региона для консультативной помощи населению: уточнение диагноза, корректировка назначенного лечения.

«Самая главная награда для каждого врача – слова искренний благодарности, которые мы слышим каждый наш выезд. Подчеркну, что успех и результативность «Аллергодесанта+» напрямую зависит от слаженных командных действий по многим направлениям. Перед нашим приездом на местах проводится большая организационная работа, пациентов тщательно готовят. Благодарю за поддержку проекта Губернатора Андрея Чибиса, региональный Минздрав и лично заместителя губернатора – министра здравоохранения Дмитрия Панычева, председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, руководителя муниципалитета и медицинской организации, на базе которой мы провели осмотры», – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/