В Мурманской области продолжается реализация регионального волонтёрского проекта «Аллергодесант+»

В конце ноября выездная бригада врачей работала на базе филиала Кольской центральной районной больницы — врачебной амбулатории посёлка Видяево.

«В каждом нашем выезде принимают участие высококвалифицированные врачи, имеющие большой стаж работы. Проект имеет высокий отклик у населения Кольского Заполярья. Заинтересованы и пациенты, и местные врачи. Проект «Аллергодесант+» выполняет крайне важную миссию: он обеспечивает доступность помощи жителям отдалённых посёлков, где такой специализированный приём часто недоступен. Это не только повышает качество жизни пациентов, но и позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, а также способствует повышению квалификации местных специалистов через обмен опытом», — поделилась первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области, врач аллерголог-иммунолог, куратор десанта Екатерина Сулима.

Детское и взрослое население осматривали ЛОР-врач, детский офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог и другие специалисты. У нескольких пациентов были выявлены первичные заболевания, восемь человек направлены на оперативное лечение. Всего специалисты осмотрели и проконсультировали более 130 человек.

«При выявлении заболеваний, требующих стационарного лечения или оперативного вмешательства, наши специалисты организуют направление пациента в соответствующее медицинское учреждение. Отмечу, что консультации «десанта» — это не первичный приём, пациентов направляют лечащие врачи при необходимости уточнить диагноз или, например, скорректировать назначенное лечение. Благодаря таким выездам северяне могут получить помощь специалиста узкого профиля, не выезжая в областной центр», — подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Напомним, проект стартовал в апреле 2022 года при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регионального Министерства здравоохранения и лично заместителя губернатора — министра здравоохранения Дмитрия Панычева, председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового, а также по инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. В свои выходные дни врачи государственных и частных клиник выезжают в отделенные населенные пункты региона для оказания консультативной медицинской помощи жителям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557968/#&gid=1&pid=1