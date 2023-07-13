В Мурманской области продолжается реализация региональной программы «Тёплое окно»

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в нашем регионе реализуется региональная программа «Тёплое окно».

В 2023 году на замену окон в областном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. В рамках проекта с учётом средств местных бюджетов запланировано заменить порядка 2,3 тысячи окон в 40 зданиях 38 школ.

По итогам реализации проекта к концу 2023 года на 100% будут заменены окна в 103 зданиях – это 60% от общего количества. В Кировске, Оленегорске, Видяево и Кольском районе окна заменены во всех школах на 100%.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в прошлом году на замену окон из областного бюджета было выделено 200 млн рублей, что позволило заменить более 4,4 тысячи окон в 53 школах, в том числе в 32 школах – на 100%.

Фото: https://gov-murman.ru