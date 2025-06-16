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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 15:30

В Мурманской области продолжается реализация уникального проекта «Работа рядом»

За пять лет в нём приняли участие более 36 тысяч человек, об этом сегодня во время оперативного совещания, которое проходило в режиме ВКС, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в этом году уже трудоустроены 2200 человек, среди них – безработные граждане, подростки, студенты и пенсионеры.

«Кроме того, в рамках проекта «На Севере – малыш» теперь присоединиться к программе могут и северянки, находящиеся в декретном отпуске. Это возможность получить дополнительный доход, не прерывая уход за ребенком. Всем участникам предложена работа с гибким графиком и достойной оплатой труда. После вычета НДФЛ безработные могут заработать до 47 тысяч рублей в месяц, а студенты, пенсионеры, женщины в декрете – порядка 45 тысяч», — сказал Андрей Чибис.

Для подростков предусмотрены специальные условия в зависимости от количества отработанных часов. В этом году на цели проекта из регионального бюджета направлено более 200 миллионов рублей. Наибольшая активность среди участников проекта наблюдается в Мончегорске, Кандалакшском округе, где «Работа рядом» затрагивает наибольший процент трудоспособного населения. Дополнительную информацию и консультации по участию в проекте можно получить в центрах занятости населения.

Также губернатор напомнил о нововведениях для северян старшего возраста. Они могут принять участие не только в проекте «Работа рядом», но и по программе «Северное долголетие», пройти бесплатное обучение по более, чем 40 профессиям. Кроме того, для них будет организовано индивидуальное сопровождение консультантами кадрового центра по вопросам самозанятости, профориентации, написания резюме.

В обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании правительства, принял участие и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

– Вопросы занятости молодёжи в летний период особенно актуальны для нашего региона, – отметил Сергей Дубовой. – Часть молодых северян остаётся на лето дома, и для них созданы различные возможности, чтобы интересно и с пользой провести каникулы. В первую очередь речь идёт о проекте «Работа рядом», благодаря которому дети могут не только внести свой вклад в благоустройство родных муниципальных образований, но и заработать первые деньги. А в молодёжных пространствах они могут провести досуг под присмотром, находя занятия по интересам или приобщаясь к здоровому образу жизни.

Подробнее о ходе реализации проекта рассказал во время своего доклада министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548478/#&gid=1&pid=1

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