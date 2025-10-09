В Мурманской области продолжается региональная акция «Север помогает»

Волонтёрский десант доставил в распределительный центр очередную партию гумпомощи в рамках региональной акции «Север помогает». Помощь фронту и поддержка наших защитников – ключевое направление народной программы.

В ней продукты питания длительного хранения, антисептики, медикаменты и средства личной гигиены. В каждой коробке частичка тепла и поддержки от жителей Терского и Кольского округов, ЗАТО город Заозерск и Мурманска.

Волонтёры спортивной школы №13 областного центра, члены и сторонники партии «Единая Россия», студенты Кольского транспортного колледжа приняли участие в сортировке гуманитарной помощи.

«Ребята сегодня своими глазами увидели, как происходит сбор помощи для наших бойцов и его сортировка в рамках «Губернаторского конвоя». Мы сделали сегодня большое и важное дело. Это не просто наш долг, но и вклад в общую Победу», - сообщил председатель Совета депутатов Кольского округа Павел Еремин.

Как признался воспитанник спортивной школы №13 Глеб Антипов, в таких акциях он участвует впервые. «Лично для меня очень важно помогать тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Рад, что сегодня стал членом молодёжного волонтёрского десанта», - заключил он.

Напомним, партией «Единая Россия» организована акция «Север помогает», открыты пункты приёмов во всех местных отделениях. Из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено 648 тонн дополнительной помощи – продуктов и вещей.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-regionalnaya-akciya-er-sever-pomogaet