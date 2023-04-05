В Мурманской области продолжается регистрация на участие в региональном этапе фестиваля «Российская студенческая весна»

К участию в ежегодном творческом фестивале «Российская студенческая весна» приглашаются студенты Мурманской области заочной и очно-заочной форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

В 2023 году молодые люди смогут показать себя в следующих направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт

Заявки на региональный этап фестиваля можно подать до 9 апреля по ссылке.

Победители смогут принять участие в Всероссийском этапе Студвесны, который пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми для студентов образовательных организаций высшего образования и с 11 по 17 июня в Ханты-Мансийске для студентов ПОО.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, фестиваль проводится Российским союзом молодёжи при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru