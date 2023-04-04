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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 17:00

В Мурманской области продолжается регистрация волонтёров для поддержки Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

В Мурманской области продолжается регистрация волонтёров, которые будут оказывать консультативную помощь северян в ходе онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году голосование состоится с 15 апреля по 31 мая на платформе 51.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, волонтёром может стать любой житель нашего региона, достигший возраста 14 лет. Все добровольцы пройдут необходимое обучение, получат одежду со знаками отличия, необходимые средства связи. Регистрация онлайн доступна на сайте  DOBRO.RU

 

Фото: https://gov-murman.ru

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