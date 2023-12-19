В Мурманской области продолжается реконструкция объекта водоподготовки на озере Большое Грязненское

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Мероприятия стоимостью 300 млн рублей предусматривают установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки и ВНС–1. На сегодня завершено строительство здания, где размещено новое очистное оборудование (смонтирована кровля, уложены сэндвич-панели). В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru