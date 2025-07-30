В Мурманской области продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводятся в нормативное состояние 10 дорожных объектов во всех округах Мурманска. Общая протяжённость участков ремонта составляет более 13 километров.

На сегодняшний день проспект Кольский (от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому), проезд Связи, Верхне-Ростинское шоссе (от улицы Домостроительной до Восточной объездной дороги), проспект Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением) в высокой степени готовности. Работы выполнены более чем на 95%. Активные дорожные мероприятия продолжаются на 6 объектах улично-дорожной сети агломерации «Мурманская».

Ремонты идут и на региональных объектах, по нацпроекту обновляют 9 автодорог и 2 искусственных сооружения. На сегодняшний день полностью завершены работы на автодорогах Пиренга – Ковдор, Умба – Кандалакша, объездных Кандалакши и Североморска, автоподъезде к Апатитам, также отремонтирован подъезд №1 автодороги Кола – Мурмаши. В высокой степени готовности участок автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с 66 по 82 км.

Как отметила вице-губернатор Оксана Демченко на заседании правительства региона 29 июля, национальный проект «Инфраструктура для жизни» является одним из самых капиталоемких, имеет высокий уровень достижения и хороший темп.

Всего в этом году будет приведено в нормативное состояние 81,67 км дорожной сети (региональной, межмуниципальной и местной), а также 137,67 погонных метра мостовых сооружений.

В муниципалитетах также дорожные мероприятия идут в рамках плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО. Всего в регионе в рамках дорожной кампании – 2025 запланировано отремонтировать 139 объектов.

Кроме дорожных работ, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся активные мероприятия по вовлечению детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области сформировано 135 отрядов «Юный инспектор движения» и 55 отрядов «Юный помощник инспекторов движения». Отряды насчитывают более 2,6 тысячи участников. Кроме того, активно действуют организованные родительские объединения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, их сегодня 236. Численность родителей, вовлеченных в деятельность по предупреждению ДТП – 22932 человека. Организовано свыше 3 тысяч акций, ориентированных на профилактику опасного поведения среди водителей и пешеходов, общее число вовлеченных составило около 70 тысяч участников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551096/#&gid=1&pid=1