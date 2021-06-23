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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 16:45

В Мурманской области продолжается ремонт дворовых территорий

Комитет по конкурентной политике Мурманской области продолжает проводить аукционы на благоустройство дворовых территорий. Заключено еще 13 контрактов на выполнение данных работ.

Заказчиками выступили МКУ «Отдел городского хозяйства» поселка Зеленоборский, МКУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Мурмаши», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска», МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск», МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства», Администрация Ловозерского района и Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

Победителями электронных аукционов по благоустройству дворовых территорий признаны ООО «Автомир», ООО «Бизнес-Компания», ООО «Ремдорстрой», ООО «Стройсевер», ООО «Тэсла», ООО «Ремстройнорд», ООО «Стандарт-Сервис» и ООО «Страда СРО».

С компаниями заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ на общую сумму 54,6 млн рублей.

Ремонтные работы будут проводиться:

в поселке Мурмаши на улицах Овчинникова (дом № 6), Тягунова (дом № 5);

в городе Полярный на улице Душенова (дома №№ 9, 11, 13);

в городе Мончегорск на улице Котульского (дом № 4), на проспектах Металлургов (дом № 48 корпус 1), Кирова (дом № 31), на Комсомольской набережной (дом № 60), на набережной Климентьева (дом № 15), на Ленинградской набережной (дом № 30 корпус 1 с прилегающим проездом);

в поселке Зеленоборский на улице Магистральная (дом № 25);

в городе Апатиты на улице Дзержинского (дома №№ 22, 24, 26, 28, 30,32);

в поселке Междуречье (дома №№ 8, 9).

В селе Ловозеро будут выполняться работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома № 18 по улице Пионерская (в части ремонта проезда к МКД № 6 по улице Школьная).

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, благоустройство дворовых территорий в Мурманской области будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Кроме того, по результатам проведения ещё двух закупок, имеющих сезонный характер, заключено два контракта на капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий.

Победителем аукционов стало ООО «Инженерные технологии». С компанией заключены контракты на общую сумму 12,5 млн рублей.

На выделенные деньги подрядчику необходимо осуществить капитальный ремонт (устройство) наружного освещения в Мурманске по проспекту Кольский (дома №№ 170, 172, 174 корпуса 1-5, 176 корпуса 1-3), по переулку Якорный (дома №№ 1,3) и в районе Росляково по улице Школьная.

Заказчиком выступило ММБУ «Управление дорожного хозяйства» города Мурманск.

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