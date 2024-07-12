В Мурманской области продолжается ремонт мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции мостовых переходов через реку Канентьявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами и через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный - а/д «Лотта».

Это два крупных переходящих объекта дорожного проекта, на которых работы по реконструкции начались в 2023 году. После технологического перерыва в мае 2024 года мостовики приступили к следующим этапам строительно-монтажных работ.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время на мостовом переходе через р. Канентьявр подрядная организация выполняет работы по устройству габионов и планировке конусов. На объекте реконструкции моста через р. Большая Печенга мостовики проводят работы по установке цоколей под барьерное ограждение, подготовке пролетного строения под устройство выравнивающего слоя. Одновременно идёт формирование дорожного полотна на подходах к мосту.

Фото: https://gov-murman.ru