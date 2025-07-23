В Мурманской области продолжается ремонт мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Кольском Заполярье в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонты мостовых сооружений. Работы на мостовом переходе через р. Кола на 3 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты выполнены на 20%. Ремонт идёт согласно графику.

Мостовики завершили демонтаж элементов мостового полотна и пролётного строения. Приступили к устройству щебёночной подготовки под переходные плиты на опоре №1 для обеспечения прочности и долговечности моста. Также мостовики продолжают обратную засыпку пазух дренирующим грунтом, что повысит устойчивость и надёжность конструкции.

Путепровод через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты готов на 77%. В настоящий момент специалисты устанавливают водоотводные системы и выполняют устройство гидроизоляционных слоев для защиты конструкций от влаги, что значительно увеличит срок их службы и обеспечит безопасность эксплуатации.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, контроль и надзор за каждым этапом ремонта осуществляется отделом технического надзора «Мурманскавтодора» – заказчика работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550780/#&gid=1&pid=6