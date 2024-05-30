В Мурманской области продолжается сезон любительской ловли краба
1 мая на территории Мурманской области в четвертый раз стартовал сезон любительского краболовства, который продлится до конца года.
Под любительский лов доступны 8 специальных участков в акватории Баренцева моря. Участки расположены в районе губы Териберской, а также в бухте Долгая Щель – бухте Малонемецкой Западной, в Святоносском заливе, в губе Ярнышной и в губе Медвежьей.
Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, оформлением путёвок и организацией туров занимаются пять компаний, которым приказом министерства выделена квота в общем объёме 160 тонн:
|
№ п/п
|
Предприятие
|
Номер/наименование рыболовного участка *
|
1.
|
ООО «Мурмансктурист»
|
№ 456 «Баренцево море, Святоносский залив 2»
|
2.
|
АО «Серебро Поноя+»
|
№ 449 «Баренцево море, губа Териберская 1»,
|
3.
|
ООО «Аврора Тур»
|
№ 458 «Баренцево море, м. Ярнышный»,
|
4.
|
ООО «Териб Резорт»
|
№ 460 «Баренцево море, губа Териберская 3»,
|
5.
|
ООО «Валла-Тунтури»
|
№ 455 «Баренцево море,
бухта Долгая Щель – бухта
Малонемецкая Западная»
Фото: https://gov-murman.ru