В Мурманской области продолжается сезон любительской ловли краба

1 мая на территории Мурманской области в четвертый раз стартовал сезон любительского краболовства, который продлится до конца года.

Под любительский лов доступны 8 специальных участков в акватории Баренцева моря. Участки расположены в районе губы Териберской, а также в бухте Долгая Щель – бухте Малонемецкой Западной, в Святоносском заливе, в губе Ярнышной и в губе Медвежьей.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, оформлением путёвок и организацией туров занимаются пять компаний, которым приказом министерства выделена квота в общем объёме 160 тонн:

№ п/п Предприятие Номер/наименование рыболовного участка * 1. ООО «Мурмансктурист»

+7(8152) 52-40-66 № 456 «Баренцево море, Святоносский залив 2» 2. АО «Серебро Поноя+»

+7(8152) 56-11-69 № 449 «Баренцево море, губа Териберская 1»,

№ 454 «Баренцево море, губа Териберская 2» 3. ООО «Аврора Тур»

+7(8152) 45-55-78 № 458 «Баренцево море, м. Ярнышный»,

№ 461 «Баренцево море, о. Малый Олений» 4. ООО «Териб Резорт»

+7(921) 725-41-25 № 460 «Баренцево море, губа Териберская 3»,

№ 465 «Баренцево море, губа Медвежья» 5. ООО «Валла-Тунтури»

+7 (495) 995-44-00 № 455 «Баренцево море, бухта Долгая Щель – бухта Малонемецкая Западная»

Фото: https://gov-murman.ru