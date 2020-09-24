В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи

В Магазинах Мурманской области с 15 по 21 сентября текущего года отмечено снижение цен на морковь (на 6,4%), яблоки (на 5,4), репчатый лук (на 2,3), картофель (на 2,2), свежую белокочанную капусту (на 1,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен зафиксировано на пшено (на 2,5%), гречневую крупу ядрицу (на 2,2), подсолнечное масло (на 1,3), шлифованный рис (на 0,9), сахарный песок (на 0,6), чёрный байховый чай (на 0,5), поваренную соль (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.