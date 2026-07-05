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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.26 16:00

В Мурманской области продолжается совместная работа по охране природных ресурсов

С 22 по 28 июня инспекторы оперативно-инспекторского отдела Регионального центра лесного и экологического контроля провели 18 рейдовых мероприятий. По итогам рейдов нарушений правил охоты не установлено.

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, во время рейда особое внимание было уделено водным объектам региона. ️Результат совместной работы — 20 пресечённых правонарушений по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Из незаконного оборота изъято 450 метров рыболовных сетей, на 18 орудий лова наложен арест.

Минприроды Мурманской области напоминает: за нарушение правил рыболовства гражданам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Если вы увидели рыбака, который, возможно, занимается браконьерством, – не проходите мимо! Звоните круглосуточно по номеру 122 (дополнительно нажмите цифру 3 или дождитесь ответа оператора) или 8(81553) 3-62-49.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255450%2Fwall-192959349_39973

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