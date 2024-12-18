В Мурманской области продолжается строительство двух центров культурного развития

Продолжается строительство центров культурного развития в Мурманске на улице Аскольдовцев и в Алакуртти. Ход работ по возведению социально значимых объектов находится на контроле министерства строительства Мурманской области.

«На обоих объектах подрядчики завершили устройство фундаментов и монтаж несущих конструкций. Сейчас идёт кладка стен из кирпича и газобетонных блоков. На улице Аскольдовцев рабочие также прокладывают сети инженерно-технического обеспечения», – отметили в региональном Минстрое.

Напомним, что оба объекта строятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/